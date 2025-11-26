«Менталитет России» остался неизменным со времён Ялтинской конференции в 1945 году. Свою позицию изложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт британское издание The Guardian.

«Мы знаем, что менталитет России не изменился со времён Ялты, она рассматривает наш континент с точки зрения сфер влияния», — сказала фон дер Ляйен.

По её словам, российское руководство продолжает рассматривать Европу через призму концепции сфер влияния. Она подчеркнула, что это является фундаментальным препятствием для построения равноправных отношений. Политик настаивает на необходимости чётко обозначить недопустимость изменения границ силовыми методами. Любое принятие таких действий откроет путь для новых конфликтов в будущем, уверена фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подтвердила неприятие любых ограничений численности Вооружённых сил Украины в рамках мирного урегулирования. Она обозначила, что соглашение должно гарантировать реальную безопасность как для Украины, так и для всей Европы. Фон дер Ляйен также заявила о принципиальной важности сохранения суверенитета Украины при любых условиях прекращения огня.

Ранее стало известно, что Урсула фон дер Ляйен проведёт видеоконференцию с госсекретарём США Марко Рубио для обсуждения вопроса экспроприации российских активов. Председатель ЕК подтвердила, что главной темой переговоров станет использование замороженных российских активов для финансирования нужд Украины. Она подчеркнула полное соответствие интересов Украины и Европейского союза в данном вопросе.