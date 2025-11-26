Россия и США
26 ноября, 10:31

Самозапрет на кредиты установили 17 миллионов россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko

В России количество людей, оформивших самозапреты на получение кредитов, достигло 17 миллионов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на заседании Совета Федерации.

«На сегодняшний день 17 миллионов человек оформили самозапреты на кредиты. Это по-настоящему сумасшедшие цифры», — заявил Григоренко.

Самозапреты стали возможны с 1 марта 2024 года благодаря новому сервису на «Госуслугах». Граждане могут установить ограничение на получение всех потребительских кредитов и займов, а также выбрать частичные запреты, например, на дистанционное оформление кредитов.

Ранее востребованность механизма самозапрета на кредиты оценила Эльвира Набиуллина. Она также упомянула о новом механизме, введённом в сентябре, который предусматривает «период охлаждения» перед выдачей крупных кредитов и займов.

