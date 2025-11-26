Матвиенко указала на резкий рост числа «ложных» самозанятых в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании заявила о резком увеличении числа «ложных» самозанятых в России. Спикер верхней палаты парламента отметила, что перевод работников ресторанов и магазинов (официанток, посудомоек, продавцов) в статус самозанятых подрывает их социальную защищённость. По мнению Матвиенко, такая практика является «порочной».

«Для того чтобы уйти от налогов — не платить НДФЛ, не платить налоги — сейчас пошла порочная практика, когда, например, в супермаркете продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми», — рассказала Матвиенко.

Председатель Совфеда подчеркнула, что такая схема нарушает законодательство и снижает социальную защищённость работников. Она также сообщила, что правительство уже занимается решением этой проблемы, и призвала профильные комитеты более активно работать над наведением порядка в этом вопросе.

Ранее Матвиенко заявляла, что в России не планируется возращение статьи за тунеядство. При этом парламентарий подчеркнула важность раскрытия теневых доходов людей, намеренно уклоняющихся от уплаты налогов и иных отчислений. По её словам, нельзя существовать в социуме, не завися от него.