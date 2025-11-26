Российские силы поразили цех по производству боеприпасов для ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли удар по цеху по производству боеприпасов для ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 143 районах.

Ведомство уточнило, что операции проводились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии, и целью ударов стали объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.

Ранее российский военный сбил дрон ВСУ на лету, бросив в него рюкзак. Об этом сообщил источник в подразделении, отметив, что дрон мгновенно запутался в вещах и не успел подорваться. Если бы реакция была хоть на секунду медленнее, последствия могли быть катастрофическими — в окопе находились несколько военнослужащих.