26 ноября, 09:53

Российские силы поразили цех по производству боеприпасов для ВСУ

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли удар по цеху по производству боеприпасов для ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 143 районах.

Ведомство уточнило, что операции проводились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии, и целью ударов стали объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.

Ранее российский военный сбил дрон ВСУ на лету, бросив в него рюкзак. Об этом сообщил источник в подразделении, отметив, что дрон мгновенно запутался в вещах и не успел подорваться. Если бы реакция была хоть на секунду медленнее, последствия могли быть катастрофическими — в окопе находились несколько военнослужащих.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Оксана Попова
