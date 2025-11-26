Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 09:53

«Послание мира»: Жительница Крыма нашла у моря бутылку с трогательным письмом на турецком языке

Жительница Крыма нашла у моря бутылку с трогательным письмом на турецком языке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LN team

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LN team

Необычная находка на берегу моря в крымском селе Поповка взволновала Евгению Стельмахову, инженера по охране окружающей среды. Во время уборки побережья природного парка «Ойбурский» она обнаружила бутылку с трогательным посланием на турецком языке.

Как сообщает РИА «Новости», теперь Евгения стремится найти автора этого письма, которое приплыло из Турции. Записка, датированная 1 сентября, наполнена тёплыми пожеланиями мира, счастья, любви и благословения для всех. В конце послания – рисунок сердца и трёх семёрок, как символ удачи. Состояние бумаги и самой бутылки, не успевшей обрасти водорослями, также наводит на мысль о её недавнем путешествии из Турции.

«Теперь я ищу автора, чтобы сказать, что его послание дошло, о нём узнали», — поделилась Евгения с журналистами.

Капсулу времени с посланием из 1967 года нашли под памятником Салавату Юлаеву в Уфе
Капсулу времени с посланием из 1967 года нашли под памятником Салавату Юлаеву в Уфе

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане обнаружена редкая каменная статуя женщины, датируемая раннетюркским периодом. Эта находка, сделанная в урочище Боромбай Чуйской области, потенциально способна изменить наше понимание истории народов Центральной Азии. Учёные отмечают высокое художественное исполнение изваяния и его исключительную важность для исследования прошлого древних цивилизаций региона.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Турция
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar