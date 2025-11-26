«Послание мира»: Жительница Крыма нашла у моря бутылку с трогательным письмом на турецком языке

Необычная находка на берегу моря в крымском селе Поповка взволновала Евгению Стельмахову, инженера по охране окружающей среды. Во время уборки побережья природного парка «Ойбурский» она обнаружила бутылку с трогательным посланием на турецком языке.

Как сообщает РИА «Новости», теперь Евгения стремится найти автора этого письма, которое приплыло из Турции. Записка, датированная 1 сентября, наполнена тёплыми пожеланиями мира, счастья, любви и благословения для всех. В конце послания – рисунок сердца и трёх семёрок, как символ удачи. Состояние бумаги и самой бутылки, не успевшей обрасти водорослями, также наводит на мысль о её недавнем путешествии из Турции.

«Теперь я ищу автора, чтобы сказать, что его послание дошло, о нём узнали», — поделилась Евгения с журналистами.

