«Поставил их раком»: Бубнов объяснил, как Карпин давил на совет «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что Валерий Карпин требовал от совета директоров московского «Динамо» невыполнимых условий. По его словам, таким образом тренер оказал давление на руководство клуба перед своим уходом 17 ноября.

«Знаешь, почему он так сказал? Потому что Карпин, знаешь, в атаку пошёл и раком их поставил», — отметил Бубнов в интервью нового выпуска на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Эксперт уточнил, что этим он имел в виду весь совет директоров, который принимал решения по команде. Сейчас роль исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» выполняет Ролан Гусев.

Напомним, об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, который 17 ноября объявил о решении сосредоточиться на работе со сборной России. Он сообщил о решении покинуть клуб, чтобы всецело сосредоточиться на работе со сборной России.