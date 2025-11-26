Песков призвал не преувеличивать значение утечек переговоров

Появляющиеся в прессе утечки пунктов американского мирного плана по Украине не имеют никакой ценности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я бы не преувеличивал их значение», — сказал он.

При этом Песков связал появление этих материалов с попытками определённых сил в разных странах, включая США, сорвать тенденции на выход в мирное русло.

Напомним, публикация агентства Bloomberg содержала рекомендации спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о том, как Владимиру Путину следует организовать телефонный разговор с американским коллегой до визита украинского лица в Вашингтон. Обсуждение шло совместно с помощником российского президента Юрием Ушаковым.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию стенограммы переговоров своего спецпредставителя Стива Уиткоффа с помощником российского президента Юрием Ушаковым. Американский лидер назвал подобные контакты стандартной практикой, пояснив, что задача переговорщика — убеждать стороны идти на уступки, представляя их позиции друг другу. Он предположил, что его представитель ведёт аналогичные беседы и с Украиной.