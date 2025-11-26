Врач раскрыла, кому лучше отказаться от гематогена

Гематоген, который многие считают безвредным и даже полезным лакомством, может быть опасен для определённых категорий людей. Об этом в интервью «Чемпионату» рассказала нутрициолог Лана Леонова, напомнив, что оригинальный продукт изготавливался из бычьей крови, а современные версии часто содержат лишь сывороточные белки, соли железа, сахар или патоку и ароматизаторы.

Эксперт перечислила ключевые противопоказания: гемохроматоз и другие нарушения обмена железа, тромбофилия или повышенная свёртываемость крови, аллергия на молочные компоненты, а также возраст до трёх лет. При чрезмерном употреблении возможны запоры или диарея, тошнота, боли в желудке и аллергические реакции.

Леонова подчеркнула, что многие производители сегодня экономят на альбумине — основном действующем веществе — и заменяют его вкусовыми добавками, превращая гематоген в обычную сладость без реальной питательной ценности. Поэтому полагаться на него как на источник железа, по её словам, уже не стоит.

Ранее Life.ru сообщал, бесконтрольное употребление гематогена может привести к переизбытку железа, что, в свою очередь, способно вызвать различные проблемы со здоровьем, включая набор лишнего веса и диабет. Диетологи отмечают, что гематоген часто воспринимается как безвредная сладость, но из-за высокого содержания сахара его следует употреблять с осторожностью.