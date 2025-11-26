Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 10:07

Врач раскрыла, кому лучше отказаться от гематогена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Гематоген, который многие считают безвредным и даже полезным лакомством, может быть опасен для определённых категорий людей. Об этом в интервью «Чемпионату» рассказала нутрициолог Лана Леонова, напомнив, что оригинальный продукт изготавливался из бычьей крови, а современные версии часто содержат лишь сывороточные белки, соли железа, сахар или патоку и ароматизаторы.

Эксперт перечислила ключевые противопоказания: гемохроматоз и другие нарушения обмена железа, тромбофилия или повышенная свёртываемость крови, аллергия на молочные компоненты, а также возраст до трёх лет. При чрезмерном употреблении возможны запоры или диарея, тошнота, боли в желудке и аллергические реакции.

Леонова подчеркнула, что многие производители сегодня экономят на альбумине — основном действующем веществе — и заменяют его вкусовыми добавками, превращая гематоген в обычную сладость без реальной питательной ценности. Поэтому полагаться на него как на источник железа, по её словам, уже не стоит.

Диетолог объяснила, почему нельзя заменять витамины овощами
Диетолог объяснила, почему нельзя заменять витамины овощами

Ранее Life.ru сообщал, бесконтрольное употребление гематогена может привести к переизбытку железа, что, в свою очередь, способно вызвать различные проблемы со здоровьем, включая набор лишнего веса и диабет. Диетологи отмечают, что гематоген часто воспринимается как безвредная сладость, но из-за высокого содержания сахара его следует употреблять с осторожностью.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar