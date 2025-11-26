Россия и США
26 ноября, 10:33

Контрабандисты пытались перевезти «Герань-2» через Молдавию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Контрабандисты пытались перевезти через Молдавию элементы российского беспилотника «Герань-2», сбитого на Украине. Правоохранители Румынии обнаружили детали дрона при досмотре грузовика на границе. Об этом сообщила Генпрокуратура Молдавии.

В кузове нашли элементы БПЛА, включая детали двигателя, а также переносные зенитные ракетные комплексы и запчасти к ним. По данным следствия, груз был собран в Кишинёве после поставки контрабанды с Украины. Грузовик задержали на КПП Леушень-Албица в ночь на 20 ноября. Таможенники проверили машину несмотря на декларацию о перевозке металлических изделий. Возбуждено уголовное дело.

А ранее СМИ писали, что 25 ноября шесть дронов пересекли границу Молдавии в разных местах и в разное время, один из них обнаружен в Нижних Кугурештах.

Мария Любицкая
