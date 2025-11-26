В Новосибирске состоялось оглашение обвинительного приговора в отношении однофамильца главаря киевского режима, военнослужащего Владимира Зеленского. Об этом сообщили представители 2-ого Восточного окружного военного суда в официальном Telegram-канале.

В рамках судебного разбирательства выяснилось, что подсудимый договорился получить вознаграждение в 1,5 миллиона рублей за предоставление гражданину Ш. возможность разобрать строение на подведомственной ему территории военного городка. Он также пообещал беспрепятственный въезд строительной техники и последующий вывоз образовавшегося мусора.

Его планам не суждено было сбыться: сразу после получения первой части взятки в 500 тысяч рублей мужчину задержали сотрудники ФСБ. Деньги были изъяты и в дальнейшем приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

В итоге суд назначил фигуранту серьёзное наказание — девять лет колонии строгого режима. Помимо срока, его ждёт крупный штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Также Зеленского лишили воинского звания и на четыре года запретили ему занимать любые должности на государственной службе.

Приговор пока не успел вступить в законную силу, и у сторон есть время на его обжалование.

