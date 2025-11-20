В Севастополе арестовали офицера Минобороны по делу о взятке

Следствие выявило громкий коррупционный скандал в Севастополе: начальник 960-го военного представительства Министерства обороны РФ был заключён под стражу на двухмесячный срок по обвинению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Эта мера пресечения была избрана судом в связи с инцидентом, касающимся приёмки некачественно отремонтированного корабля Черноморского флота.

Как стало известно из сообщения УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, данный должностное лицо подозревается в том, что он выдвигал требования и впоследствии принял взятку от главы местного судоремонтного предприятия. Эта взятка была получена за формальное одобрение работ по ремонту судна ЧФ, который проводился в рамках государственного контракта, но, по данным следствия, был выполнен с существенными нарушениями качества.

В официальном заявлении ведомства отмечается, что Севастопольский гарнизонный военный суд установил для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до двух месяцев.