20 ноября, 08:15

В Севастополе арестовали офицера Минобороны по делу о взятке

Обложка © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Следствие выявило громкий коррупционный скандал в Севастополе: начальник 960-го военного представительства Министерства обороны РФ был заключён под стражу на двухмесячный срок по обвинению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Эта мера пресечения была избрана судом в связи с инцидентом, касающимся приёмки некачественно отремонтированного корабля Черноморского флота.

Как стало известно из сообщения УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, данный должностное лицо подозревается в том, что он выдвигал требования и впоследствии принял взятку от главы местного судоремонтного предприятия. Эта взятка была получена за формальное одобрение работ по ремонту судна ЧФ, который проводился в рамках государственного контракта, но, по данным следствия, был выполнен с существенными нарушениями качества.

В официальном заявлении ведомства отмечается, что Севастопольский гарнизонный военный суд установил для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до двух месяцев.

Ранее Life.ru сообщал о Павле Попове, который обвиняется в коррупционных преступлениях. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, связанное с хищением 30 миллионов рублей во время его работы в парке «Патриот». Если суд признает его виновным, Попову грозит наказание до десяти лет лишения свободы. В ходе расследования было установлено, что он владеет недвижимостью на сотни миллионов рублей.

Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Криминал
  • Севастополь
