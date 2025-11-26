Заявление министра армии США Дэниела Дрисколла в Киеве о том, что Донбасс может полностью перейти под контроль России примерно за год, вызвало резонанс в экспертном сообществе. По мнению российских аналитиков, такие слова — не столько прогноз, сколько скрытая угроза: Вашингтон может намекать на возможное сокращение разведпомощи и поставок оружия, что резко ослабит оборону ВСУ.

Как отмечает политолог Иван Скориков, российские войска уже сейчас методично дестабилизируют фронт: рубежи теряют связность, боеприпасы заканчиваются, мораль бойцов падает. Но главное — даже при текущем уровне поддержки Украина не в состоянии удержать многослойную оборону Славянско-Краматорской агломерации, которую ВСУ считают своей последней крепостью.

Эксперт Дмитрий Родионов в разговоре с 360.ru подчеркнул: несмотря на укреплённость этого узла, решающими окажутся внешние факторы.

«Если США прекратят передавать разведданные в реальном времени и ограничат поставки вооружений, темпы продвижения РФ могут резко вырасти. Но я не верю, что Вашингтон действительно уйдёт — он просто переложит бремя на Европу, продолжая помощь в тени», — считает он.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные установили полный контроль над населёнными пунктами Звановка в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. В результате умелых и решительных действий подразделения «Южной» группировки войск освободили населённый пункт Звановку. Тем временем, развивая успех, бойцы группировки «Восток» в ходе мощного наступления закрепились на рубежах в районе Нового Запорожья.