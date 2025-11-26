Дерматолог предупредила о побочном эффекте приёма антидепрессантов

Приём некоторых антидепрессантов может приводить к усиленному выпадению волос, хотя это и не самый частый, но возможный побочный эффект. Об этом предупредила дерматолог Александра Филёва. По её словам, препараты способны временно переводить волосяные луковицы в фазу преждевременного покоя, что чаще всего проявляется через несколько месяцев после начала лечения.

По словам Филёвой, реакция организма индивидуальна и зависит от общего состояния здоровья и генетики пациента. В некоторых случаях нужна дополнительная диагностика для исключения других причин выпадения волос. Врач предостерегает от самостоятельной отмены препаратов — это рискованно и может ухудшить состояние пациента. При появлении симптома важно обратиться к врачу, чтобы скорректировать дозировку или подобрать альтернативу без такого побочного эффекта.

Филёва в беседе с RT также рекомендовала во время адаптации организма к терапии уделять внимание укреплению волос и сбалансированному питанию, богатому белками, витаминами и железом, чтобы поддержать здоровье волос и ускорить восстановление роста после коррекции лечения.

А ранее россиянам рассказали, почему осенью усиливается перхоть. По словам специалиста, сокращение светового дня, перепады температур из-за ношения головных уборов и сезонное ослабление иммунитета нарушают естественный баланс кожи.