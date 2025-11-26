В Госдуму внесут законопроект об использовании биометрии для доступа в школы

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил в Совете Федерации о планах внесения в Госдуму законопроекта, предусматривающего использование биометрических данных для организации безопасного прохода в школы. По его словам, биометрия рассматривается как альтернатива существующим системам пропусков.

«Российские школы смогут использовать биометрические технологии для защищённого доступа на территорию», — уточнил Григоренко.

Он также отметил успешность пилотного проекта по внедрению биометрической системы в школах Татарстана.

Внедрение биометрических систем на территории учебных заведений значительно повысит уровень безопасности. Кроме того, это упростит мониторинг посещаемости учеников и предоставит родителям уверенность в том, что их дети находятся под присмотром в школе.

Ранее были опубликованы новые минимальные баллы ЕГЭ на 2026/2027 год. Теперь для успешной сдачи русского языка и профильной математики потребуется минимум 40 баллов, а для физики — 41 балл.