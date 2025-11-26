Россия ответила на провокационные шаги Токио жёстким ультиматумом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_UK
Россия выдвинула Японии ультиматум в ответ на провокационные действия Токио. Об этом сообщает китайское издание Sohu.
Поводом для жёсткой реакции Москвы стали поставки японских зенитно-ракетных комплексов США, часть которых, вероятно, будет передана Украине. Китайские эксперты отмечают, что «гнев России не лишён оснований» — в Токио нарушили прежние договорённости, заявив, что вооружение предназначено исключительно для американцев.
Как отмечает издание, Санаэ Такаити, вступив в должность премьер-министра, сумела вызвать недовольство Москвы всего за несколько недель. Кремль, в свою очередь, дал понять, что дальнейшие переговоры о мирном договоре и Курильских островах невозможны до тех пор, пока Токио не пересмотрит свою политику.
Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выразил критику в адрес позиции Японии, отметив, что страна подрывает основы двусторонних отношений. Он также отметил, что Токио стремится угодить Вашингтону, жертвуя собственными национальными интересами и активно наращивая милитаризацию.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.