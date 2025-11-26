«Папа накроет поляну»: Стало известно, как дочь Киркорова отметит 14-летие

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отметит свой 14-й день рождения 1 декабря в узком семейном кругу. Об этом рассказал сам певец корреспонденту Пятого канала.

Киркоров рассказал, как его дочь отпразднует свой день рождения. Видео © Пятый канал

«Она у нас зимняя девочка. И по её желанию — дома, в семье. Без каких-либо больших праздников», — сказал певец.

Однако на выходных именинница всё же планирует повеселиться с подругами. К слову, недавно в прессе появилась информация, что Алла-Виктория якобы обижалась на отца за подарок: он вручил клатч от известного бренда своей подруге, а не ей. Девочка несколько дней не разговаривала с папой, но простила его, когда тот пообещал шикарный презент к Новому году.

Отнюдь не известно, будут ли деньги на «пошиковать» у певца. Недавно банк потребовал с артиста 12 миллионов рублей, а также проценты за три года просрочки. Король эстрады пытался погасить этот долг выступлением на новогоднем корпоративе для сотрудников финансовой организации.