Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 10:58

«Папа накроет поляну»: Стало известно, как дочь Киркорова отметит 14-летие

Дочь Киркорова Алла-Виктория отметит 14-летие дома с семьёй

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отметит свой 14-й день рождения 1 декабря в узком семейном кругу. Об этом рассказал сам певец корреспонденту Пятого канала.

Киркоров рассказал, как его дочь отпразднует свой день рождения. Видео © Пятый канал

«Она у нас зимняя девочка. И по её желанию — дома, в семье. Без каких-либо больших праздников», — сказал певец.

Однако на выходных именинница всё же планирует повеселиться с подругами. К слову, недавно в прессе появилась информация, что Алла-Виктория якобы обижалась на отца за подарок: он вручил клатч от известного бренда своей подруге, а не ей. Девочка несколько дней не разговаривала с папой, но простила его, когда тот пообещал шикарный презент к Новому году.

Филя Болгарский со шрамом: Киркоров стал вором в законе в новогоднем фильме о Шурике
Филя Болгарский со шрамом: Киркоров стал вором в законе в новогоднем фильме о Шурике

Отнюдь не известно, будут ли деньги на «пошиковать» у певца. Недавно банк потребовал с артиста 12 миллионов рублей, а также проценты за три года просрочки. Король эстрады пытался погасить этот долг выступлением на новогоднем корпоративе для сотрудников финансовой организации.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar