26 ноября, 10:44

Россиян предупредили о двухэтапном повышении тарифов ЖКУ в следующем году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deman

Правительством России определены предельные уровни индексации платы за коммунальные услуги на 2026 год. Официально опубликованное распоряжение предусматривает два этапа повышения тарифов: с 1 января и с 1 октября.

С начала года повышение тарифов будет единым для всех регионов, в среднем составив 1,7%. Однако с 1 октября ожидается более существенный рост, который будет варьироваться в зависимости от региона. Наибольшее увеличение тарифов с этой даты затронет Ставропольский край (22%), Дагестан (19,7%) и Тамбовскую область (17,5%). Наименьший прирост ожидается в Республике Хакасия и Чукотском АО (по 8%). В Москве тарифы вырастут на 15%, а в Санкт-Петербурге – на 14,6%.

Помимо общего лимита на рост коммунальных платежей, с 1 октября в ряде регионов введены дополнительные допустимые отклонения для отдельных муниципалитетов. Это даёт местным властям право увеличивать тарифы сверх установленных пределов. В результате, общий рост коммунальных расходов может превысить ожидаемый. Среди регионов с самыми высокими допустимыми отклонениями – Ставропольский край (21,9%), Пермский край (14,9%) и Орловская область (14,9%). Для Москвы, Петербурга и Севастополя предельное повышение тарифов остаётся неизменным (нулевое отклонение).

Россиян предупредили о переносе срока оплаты ЖКУ с 1 марта

Ранее Life.ru сообщал, что электронные платёжки за ЖКУ наделят юридическим статусом. Законопроект призван систематизировать работу по снижению общего объёма задолженности

