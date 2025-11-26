Россиян предупредили о двухэтапном повышении тарифов ЖКУ в следующем году

С начала года повышение тарифов будет единым для всех регионов, в среднем составив 1,7%. Однако с 1 октября ожидается более существенный рост, который будет варьироваться в зависимости от региона. Наибольшее увеличение тарифов с этой даты затронет Ставропольский край (22%), Дагестан (19,7%) и Тамбовскую область (17,5%). Наименьший прирост ожидается в Республике Хакасия и Чукотском АО (по 8%). В Москве тарифы вырастут на 15%, а в Санкт-Петербурге – на 14,6%.