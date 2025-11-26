Россия и США
26 ноября, 11:08
4642

У Батрутдинова могут отобрать недвижимость в Москве

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Департамент городского имущества Москвы подал иск в Бабушкинский районный суд с требованием изъять недвижимость комика Тимура Батрутдинова. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

В документе указано сразу несколько ответчиков, а сам участок попадает в зону, где власти приняли решение о комплексном развитии территории. Имущество артиста планируют забрать «для государственных нужд». Суд уже назначил подготовительное заседание — оно пройдёт 18 декабря.

Тем временем прокуратура запросила сроки для группы мошенников, среди жертв которых — Лариса Долина. В их числе находится и Анжела Цырульникова. Она и ещё трое мужчин работали «дропами» в преступной схеме и обналичивали похищенные деньги.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Тимур Батрутдинов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
