У Батрутдинова могут отобрать недвижимость в Москве

Департамент городского имущества Москвы подал иск в Бабушкинский районный суд с требованием изъять недвижимость комика Тимура Батрутдинова. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

В документе указано сразу несколько ответчиков, а сам участок попадает в зону, где власти приняли решение о комплексном развитии территории. Имущество артиста планируют забрать «для государственных нужд». Суд уже назначил подготовительное заседание — оно пройдёт 18 декабря.

Тем временем прокуратура запросила сроки для группы мошенников, среди жертв которых — Лариса Долина. В их числе находится и Анжела Цырульникова. Она и ещё трое мужчин работали «дропами» в преступной схеме и обналичивали похищенные деньги.