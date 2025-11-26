Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 11:09

Школьница из Петербурга сбежала из дома и написала записку за две недели до убийства матери

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

13-летняя девочка из Красногвардейского района Петербурга, обвиняемая в убийстве своей матери, выросла в благополучной семье без признаков насилия или гиперопеки. Родители не имели судимостей, не злоупотребляли алкоголем и проявляли нормальную заботу, пишет 78.ru.

По данным телеканала, за две недели до трагедии школьница сбежала из дома и познакомилась с незнакомой девушкой. Родители искали её по всему городу. Девочка оставила маме записку с извинениями за свой поступок и тем, что не оправдала надежды семьи. В записке она также призналась в любви к своему питомцу по имени Филя.

Школьница из Петербурга спланировала убийство матери в игре «Роблокс»
Школьница из Петербурга спланировала убийство матери в игре «Роблокс»

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге школьница убила свою мать. Девочка решилась на преступление из-за запрета на использование соцсетей и жёсткий контроль матери над временем дочки. Несовершеннолетняя не смогла сдержать эмоций и, схватив нож, жестоко расправилась с родственницей. Дело контролирует региональный СК.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar