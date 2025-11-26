Школьница из Петербурга сбежала из дома и написала записку за две недели до убийства матери

13-летняя девочка из Красногвардейского района Петербурга, обвиняемая в убийстве своей матери, выросла в благополучной семье без признаков насилия или гиперопеки. Родители не имели судимостей, не злоупотребляли алкоголем и проявляли нормальную заботу, пишет 78.ru.

По данным телеканала, за две недели до трагедии школьница сбежала из дома и познакомилась с незнакомой девушкой. Родители искали её по всему городу. Девочка оставила маме записку с извинениями за свой поступок и тем, что не оправдала надежды семьи. В записке она также призналась в любви к своему питомцу по имени Филя.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге школьница убила свою мать. Девочка решилась на преступление из-за запрета на использование соцсетей и жёсткий контроль матери над временем дочки. Несовершеннолетняя не смогла сдержать эмоций и, схватив нож, жестоко расправилась с родственницей. Дело контролирует региональный СК.