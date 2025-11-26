Представители Управления директора национальной разведки США Тулси Габбард без предупреждения посетили архив ЦРУ для изъятия засекреченных материалов об убийстве экс-президента Джона Кеннеди. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трёх осведомлённых источников.

«Официальные лица прибыли на секретный архивный объект ЦРУ в районе Вашингтона одним утром в начале апреля. Их цель: изъять всё ещё засекреченные документы ЦРУ об убийствах Роберта Кеннеди, Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга… Апрельский эпизод… продлился до двух ночи следующего дня, когда массивный сборник документов был передан в Национальные архивы», — говорится в публикации.

По данным агентства, основанием для столь резкого визита послужило нараставшее недовольство командой Габбард, вызванное срывом сроков рассекречивания архивов по делу Кеннеди, которые ранее были установлены администрацией Дональда Трампа.

При попытке доступа к хранилищу между сторонами — сотрудниками разведки и представителями ЦРУ — возникла словесная перепалка. Прибывшие ссылались на свои законные полномочия, позволяющие изъять материалы без санкции со стороны ЦРУ, и предупредили о возможном привлечении к ответственности любого, кто попытается помешать процедуре. В конечном счёте, по результатам переговоров, ЦРУ дало согласие на передачу всего массива документов в Национальные архивы.

Агентству не удалось выяснить, была ли эта операция санкционирована лично Габбард, а также был ли заранее проинформирован о ней Трамп.

Напомним, что материалы об убийстве Джона Кеннеди были переданы американской стороне 15 октября. Для этого конгрессвуман Паулина Луна прибыла в резиденцию посла России в США Александра Дарчиева. Она подчеркнула, что конгресс ранее пытался заполучить документы в 90-х годах, но ему отказали.