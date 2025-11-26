Жена 80-летнего Петросяна вышла на связь из больницы с тревожным сообщением

Супруга 80-летнего Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вышла на связь из стен медицинского учреждения в день рождения именитого артиста. Она поделилась с подписчиками весьма тревожными вестями.

Татьяна Брухунова, которая обычно ведёт активную жизнь в социальных сетях, опубликовала в своем личном блоге фотографию, сделанную, по всей видимости, в больничной палате.

На снимке Брухунова предстала в образе пациента: на ней была надета медицинская маска и одноразовая шапочка. Её взгляд, устремленный в камеру, выглядел изможденным и уставшим. При этом в подписи к фотографии супруга юмориста не стала раскрывать ни диагноз, ни точные причины, по которым она оказалась под наблюдением врачей.

Единственным комментарием, который она оставила, стала лаконичная, но насыщенная эмоциями фраза. Она сообщила своим фолловерам, что эти минувшие дни она, несомненно, запомнит на всю свою жизнь.

А ранее Брухунова оказалась в центре скандала из-за возможной рекламы отеля в запрещённой в России соцсети. Тогда супруги отдыхали и отмечали 80-летие Евгения Петросяна.