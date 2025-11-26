Большой театр анонсировал старт продаж билетов на «Щелкунчик» — в кассах их впервые не будет

Поклонники балета «Щелкунчик» в этом году смогут приобрести билеты на представления на Исторической сцене Большого театра только через интернет. Кассы театра не будут осуществлять их продажу.

«Обращаем внимание, что в кассах билеты продаваться не будут! Реализация билетов будет осуществляться в рамках специальной программы», — сообщила пресс-служба театра.

При входе потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность. Персональные данные покупателя будут зафиксированы в электронном билете.

Продажа билетов стартует 2 декабря в 10:00. Большой театр предупреждает: остерегайтесь мошенников, предлагающих билеты на сторонних ресурсах, в том числе в Telegram-каналах.

