Совет Федерации утвердил закон о бюджете на 2026-2028 годы

Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов в ходе пленарного заседания. Согласно принятому документу, рост экономики в 2026 году составит 1,3%, а совокупное увеличение ВВП за три года достигнет почти 7%.

Номинальный объём ВВП в 2028 году приблизится к 276 триллионам рублей. Доходная часть бюджета запланирована на уровне 40,3 триллиона рублей в 2026 году с последовательным увеличением до 45,9 триллиона рублей в 2028 году. Нефтегазовые поступления составят 8,918 триллиона рублей в следующем году, демонстрируя устойчивый рост в течение всего планового периода.

Расходы федерального бюджета будут постепенно увеличиваться с 44,069 триллиона рублей в 2026 году до 49,383 триллиона рублей в 2028 году. Дефицит казны прогнозируется в размере 3,786 триллиона рублей в следующем году с последующим снижением до 3,185 триллиона рублей в 2027 году. Объём государственного внутреннего долга к началу 2029 года достигнет 47,412 триллиона рублей, тогда как размер внешнего долга сократится до 62,3 миллиарда долларов. Уровень инфляции в течение всего планового периода ожидается в пределах 4% ежегодно.

Напомним, что ранее Госдума приняла федеральный бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Законопроект успешно прошёл третье чтение в парламенте. Основную нагрузку по формированию доходной части бюджета возьмут на себя ненефтегазовые источники финансирования.