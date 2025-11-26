Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 11:11

Совет Федерации утвердил закон о бюджете на 2026-2028 годы

Обложка © council.gov.ru

Обложка © council.gov.ru

Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов в ходе пленарного заседания. Согласно принятому документу, рост экономики в 2026 году составит 1,3%, а совокупное увеличение ВВП за три года достигнет почти 7%.

Номинальный объём ВВП в 2028 году приблизится к 276 триллионам рублей. Доходная часть бюджета запланирована на уровне 40,3 триллиона рублей в 2026 году с последовательным увеличением до 45,9 триллиона рублей в 2028 году. Нефтегазовые поступления составят 8,918 триллиона рублей в следующем году, демонстрируя устойчивый рост в течение всего планового периода.

Расходы федерального бюджета будут постепенно увеличиваться с 44,069 триллиона рублей в 2026 году до 49,383 триллиона рублей в 2028 году. Дефицит казны прогнозируется в размере 3,786 триллиона рублей в следующем году с последующим снижением до 3,185 триллиона рублей в 2027 году. Объём государственного внутреннего долга к началу 2029 года достигнет 47,412 триллиона рублей, тогда как размер внешнего долга сократится до 62,3 миллиарда долларов. Уровень инфляции в течение всего планового периода ожидается в пределах 4% ежегодно.

Сенат США одобрил проект бюджета, который позволит положить конец шатдауну
Сенат США одобрил проект бюджета, который позволит положить конец шатдауну

Напомним, что ранее Госдума приняла федеральный бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Законопроект успешно прошёл третье чтение в парламенте. Основную нагрузку по формированию доходной части бюджета возьмут на себя ненефтегазовые источники финансирования.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Новости экономики
  • Совет Федерации
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar