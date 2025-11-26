«Заберите химозного черта»: Олимпийский чемпион Мехонцев в шоке с новогоднего райдера Макана

Олимпийский чемпион Егор Мехонцев резко осудил репера Макана (Андрей Косолапов) после ознакомления с его новогодним райдером. Своё возмущение спортсмен высказал в видео, размещённом на его личной странице.

Олимпийский чемпион Егор Мехонцев призвал забрать рэпера Макана в армию.

Стоимость выступления артиста оценивается в 15 миллионов рублей, что само по себе вызвало вопросы. Особое негодование у боксёра вызвал перечень требований, куда вошли коньяк 15-летней выдержки, автомобили люкс-класса и сопровождение с мигалками.

Мехонцев также напомнил, что исполнитель ранее уклонялся от явки в военкомат, получив за осень четыре повестки. Рэпер позже заявил, что всё-таки посетил военкомат и его должны забрать в армию в конце ноября, однако боксёр усомнился в этом, учитывая нынешние гастроли артиста.

«Осенью этот гражданин четыре раза не являлся в военкомат по повестке, что является преступлением на территории Российской Федерации. И вот сейчас он объявляет о своих выступлениях. Он всё-таки дошёл до военкомата, как он утверждает, и сказал, что в конце ноября его забирают в армию. Но, по-моему, этому не быть, потому что он пытается зарабатывать деньги сейчас. У меня только вопрос: "Кто будет оплачивать банкет? Вооружённые силы России? Папа или налогоплательщики? Кто?"» — разгневанно заявил спортсмен.

Ранее стало известно, что Macan потеряет минимум полмиллиарда рублей из-за службы в армии. Военнобязаность практически полностью приостановит активную гастрольную деятельность. Артист вынужден будет отменить около 30 запланированных концертов и корпоративных мероприятий.