Голикова рассказала о новой налоговой выплате семьям с детьми

В Национальном центре «Россия» на программе «Платформа будущего: 100 проектов России» вице-премьер Татьяна Голикова представила новые инициативы, направленные на поддержку российских семей. Она подчеркнула, что ключевая цель проектов — улучшить здоровье граждан и повысить качество жизни.

Голикова представила новые инициативы по поддержке российских семей с детьми. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

«С 2026 года работающие родители двоих и более детей смогут получить ежегодную семейную налоговую выплату. Так же, как и единое пособие, семейная выплата будет назначаться по одному заявлению, которое подано в электронном виде», — заявила Голикова.

Приём заявлений начнётся 1 июня — после завершения декларационного периода. Если семья соответствует критериям, Соцфонд пересчитает налог по ставке 6% и вернёт разницу. По оценкам правительства, мерой смогут воспользоваться более 4 миллионов семей.

Ранее в Совфеде напомнили, что государство предлагает целый ряд льгот для многодетных семей. К примеру, для детей из таких семейств питание в школах является бесплатным, а в детские сады их зачисляют в первую очередь.