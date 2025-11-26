Россия и США
26 ноября, 11:25

Голикова рассказала о новой налоговой выплате семьям с детьми

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Национальном центре «Россия» на программе «Платформа будущего: 100 проектов России» вице-премьер Татьяна Голикова представила новые инициативы, направленные на поддержку российских семей. Она подчеркнула, что ключевая цель проектов — улучшить здоровье граждан и повысить качество жизни.

Голикова представила новые инициативы по поддержке российских семей с детьми. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

«С 2026 года работающие родители двоих и более детей смогут получить ежегодную семейную налоговую выплату. Так же, как и единое пособие, семейная выплата будет назначаться по одному заявлению, которое подано в электронном виде», — заявила Голикова.

Приём заявлений начнётся 1 июня — после завершения декларационного периода. Если семья соответствует критериям, Соцфонд пересчитает налог по ставке 6% и вернёт разницу. По оценкам правительства, мерой смогут воспользоваться более 4 миллионов семей.

В России предложили ввести сертификат для беременных с ранних сроков

Ранее в Совфеде напомнили, что государство предлагает целый ряд льгот для многодетных семей. К примеру, для детей из таких семейств питание в школах является бесплатным, а в детские сады их зачисляют в первую очередь.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Мария Любицкая
