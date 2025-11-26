Родственницу пресс-секретаря Трампа задержали за нелегальное пребывание в США

Родственница пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт была задержана Службой иммиграционного и таможенного контроля США за нарушение миграционного законодательства. Данную информацию передаёт телеканал NBC со ссылкой на осведомлённые источники.

«Уроженка Бразилии Бруна Каролин Феррейра, которая является матерью племянника Левитт, была задержана недалеко от Бостона 12 ноября», — сообщил телеканалу адвокат женщины Тодд Померло.

В Министерстве внутренней безопасности США подтвердили, что женщина находится в стране нелегально с 1999 года, когда просрочила свою туристическую визу. Задержание произошло в штате Массачусетс по подозрению в совершении насильственного преступления. В настоящее время Феррейра содержится в специализированном центре службы ICE в Луизиане. Источники телеканала уточнили, что её сын постоянно проживает с отцом в Нью-Гэмпшире и не поддерживает контактов с матерью. Пресс-секретарь Белого дома отказалась от комментариев по этому вопросу.

Данный случай происходит на фоне ужесточения миграционной политики администрации США. Президент Штатов Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении провести масштабную операцию по выявлению и депортации нелегальных мигрантов, въехавших в страну в предыдущие годы. Он также ввёл общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность организации центров содержания нелегальных мигрантов в переоборудованных логистических комплексах. Власти изучают вопрос приобретения крупных складских помещений, изначально построенных для таких компаний, как Amazon, с последующей их адаптацией под нужды иммиграционной службы.