«Абракадабра полная»: Захарова осадила Макрона после его слов о российских активах
Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о замороженных российских активах как несуразицу. В эфире радио Sputnik она заявила, что французский лидер лишь генерирует пустые заявления по этой теме, не внося ничего конструктивного в международную повестку.
«Так он для этого и заявляет, чтобы забить повестку вот этой своей абракадаброй. Это абракадабра полная. Он заявил, что только европейцы имеют право распоряжаться российскими авуарами <...>, которые, по сути, захвачены представителями стран ЕС», — сказала Захарова.
Дипломат напомнила, что исключительное право распоряжаться российскими счетами принадлежит Москве.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС готовится завершить обсуждение замороженных российских активов и в ближайшие дни выйти на общее решение. Тему подняли на совещании коалиции стран, поддерживающих Украину, и Париж уверяет, что документ уже на финальной прямой.
