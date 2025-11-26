Россия и США
26 ноября, 11:34

«Абракадабра полная»: Захарова осадила Макрона после его слов о российских активах

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о замороженных российских активах как несуразицу. В эфире радио Sputnik она заявила, что французский лидер лишь генерирует пустые заявления по этой теме, не внося ничего конструктивного в международную повестку.

«Так он для этого и заявляет, чтобы забить повестку вот этой своей абракадаброй. Это абракадабра полная. Он заявил, что только европейцы имеют право распоряжаться российскими авуарами <...>, которые, по сути, захвачены представителями стран ЕС», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что исключительное право распоряжаться российскими счетами принадлежит Москве.
В РФ разработали ответ на возможную конфискацию активов Западом
Ранее Макрон сообщил, что ЕС готовится завершить обсуждение замороженных российских активов и в ближайшие дни выйти на общее решение. Тему подняли на совещании коалиции стран, поддерживающих Украину, и Париж уверяет, что документ уже на финальной прямой.

