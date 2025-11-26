«Абракадабра полная»: Захарова осадила Макрона после его слов о российских активах

«Так он для этого и заявляет, чтобы забить повестку вот этой своей абракадаброй. Это абракадабра полная. Он заявил, что только европейцы имеют право распоряжаться российскими авуарами <...>, которые, по сути, захвачены представителями стран ЕС», — сказала Захарова.