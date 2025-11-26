Париж не проинформировал Москву об аресте основательницы SOS Donbass

Во Франции арестовали основательницу ассоциации «SOS Донбасс» россиянку Анну Новикову. Об этом сообщило российское посольство в Париже.

По словам дипломатов, факт ареста подтверждён, однако французские власти не посчитали нужным официально уведомить российскую сторону — ни о самом задержании, ни о его основаниях. В дипмиссии уточнили, что у Новиковой есть и французское гражданство. Именно это, по данным ведомства, осложняет возможности России вмешиваться и получать информацию по делу.

Ситуация остаётся неясной: дипломаты до сих пор не знают, по какой причине и в каком статусе удерживается Новикова.

Ранее Life.ru сообщал, что французские спецслужбы задержали участников гуманитарной ассоциации SOS Donbass, включая гражданку России Анну Новикову. Задержанным предъявлены обвинения в шпионской деятельности в пользу российских структур под прикрытием помощи жителям Донбасса. Все фигуранты, кроме одного отпущенного под надзор, отвергают свою причастность к разведывательной деятельности.