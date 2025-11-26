Путин на встрече с Моди может объявить о решении по Су-57

В рамках 23-го ежегодного российско-индийского саммита и встречи Владимира Путина с Нарендрой Моди в Индии может быть достигнуто соглашение о поставках истребителей пятого поколения Су-57. Об этом пишет обозреватель Майя Карлин из американского издания The National Interest (NI).

«По имеющимся данным, Москва и Нью-Дели в настоящее время обсуждают возможность совместного производства истребителей серии Су-57. В частности, российские официальные лица заявили о намерении своей страны поддержать будущие потребности Индии в истребителях, включая беспрепятственную передачу технологий для платформы пятого поколения», — указано в публикации.

В декабре 2025 года ожидается визит Путина в Индию по приглашению Моди, что, как отмечается, может привести к дальнейшим заявлениям о потенциальной договорённости. Карлин анализирует, что Индия может извлечь выгоду из сотрудничества с Россией в области создания истребителя пятого поколения. Обозреватель заключает, что углубление оборонных связей с Индией станет стимулом для роста российского экспорта в долгосрочной перспективе.

Ранее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что отечественный истребитель Су-57 обладает преимуществами перед иностранными аналогами благодаря участию в реальных боевых действиях. Су-57 — истребитель пятого поколения, обладающий широким спектром функций. Его основная задача — уничтожение различных целей на земле, в воздухе и на море.