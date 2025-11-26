Россия теряет ржаное хлебопечение — производство ржи сократилось в 15 раз

Россия теряет ржаное хлебопечение — производство ржи за последние 35 лет сократилось в 15 раз, заявили эксперты. Глава Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко рассказал, что производство ржи уменьшилось с 16,4 до 1,1 миллиона тонн, что связано с низкой урожайностью и дешевизной этого зерна. В Омской области килограмм ржи стоит всего 10 рублей.

«В этой ситуации давайте признаем, что ржаного мукомолья у нас не будет, ржаного хлебопечения у нас не будет в ближайшее время. Мы ещё немного потрепыхаемся, потому что братья-белорусы нас немножко снабжают, а там посмотрим», — заявил Свириденко.

В ответ на эту проблему ректор Международной промышленной академии Ольга Ильина предложила разработать государственную программу поддержки ржаного хлебопечения, которую могут инициировать профильные союзы.

