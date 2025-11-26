Россия и США
26 ноября, 12:21

Массовое убийство десятков баранов произошло на ферме в Приморском крае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stocktr

В приморском посёлке Нежино зафиксирована массовая гибель баранов на одной из ферм. Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отметил в беседе с РИА «Новости», что эксперты уже начали расследование и установили истинную причину смерти.

«В одной из туш, взятых на экспертизу, обнаружено огнестрельное ранение», — сообщил собеседник.

Поводом для проверки стало видео, распространившееся в соцсетях, где в загоне видны тела мёртвых животных. Автор ролика утверждает, что нападение совершил тигр, от лап которого погибло 40 баранов. Однако зря разгневанный оператор обвинил полосатого. Причина гибели животных была совсем иная.

В итоге подтверждён факт смерти 37 баранов. Теперь специалистам охотнадзора Приморского края предстоит разобраться в сложившейся ситуации.

На Камчатке 1,5 тысячи оленей испугались вертолёта и затоптали детёнышей
Ранее сообщалось, что табун лошадей погиб в Баймакском районе Башкирии в результате удара молнии. Всего владельцы насчитали семь убитых разрядом животных.

Вероника Бакумченко
