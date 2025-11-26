Оборот нелегальной онлайн-торговли ювелирными изделиями достиг 26,6 млрд рублей

Инициативные группы, занимающиеся общественным контролем за цифровыми платформами, выражают серьезную обеспокоенность масштабами нелегальной торговли ювелирными украшениями через интернет. По их оценкам, объем теневого сегмента рынка достигает колоссальных 26,6 миллиарда рублей в год. Общественники настаивают на необходимости ужесточения федерального регулирования онлайн-продаж, чтобы эффективно противодействовать этой незаконной деятельности. В ситуации разбиралась газета «Коммерсант».

Участники рынка отмечают, что нелегальные операции часто маскируются: изделия продаются с фальшивыми регистрационными номерами, выдаются за обычную бижутерию или представляются как личное имущество физических лиц. В профессиональной среде уже активно обсуждается идея обязательной привязки всех торговых объявлений к государственной системе мониторинга.

Совет по общественному контролю за деятельностью электронных платформ (СОКЭП) направил официальные обращения в Министерство финансов и Федеральную пробирную палату (ФПП). В этих письмах содержится призыв оказать содействие в мерах по ужесточению надзора за неправомерным оборотом драгоценностей. В ФПП подтвердили получение запроса, уточнив, что их консолидированная позиция еще формируется.

Согласно консервативным расчётам СОКЭП, суммарный объём нелегального оборота ювелирных товаров на российских цифровых площадках (включая классифайды, маркетплейсы и мессенджеры) составляет те самые 26,6 млрд рублей. При этом в данную оценку не включались сделки по перепродаже между частными лицами. Общественники выявили основные схемы уклонения: реализация под видом бижутерии, сбыт откровенных подделок и использование поддельных уникальных идентификационных номеров (УИН) для имитации легальности.

Несмотря на то что онлайн-канал еще не является доминирующим в ювелирной рознице, его вклад значителен. В прошлом году общий оборот рынка составил 459,4 млрд рублей, из которых на долю интернет-продаж пришлось 28%, или 128,6 млрд рублей. Михаил Александров, директор управления внешней электронной коммерции Sokolov, отметил, что за первые девять месяцев 2025 года маркетплейсы обеспечили 12,7% всех ювелирных продаж.

Юристы подчеркивают, что торговля ювелирными изделиями в России жестко регламентирована. Продажи осуществляются с использованием специального кассового оборудования, и каждое изделие снабжается УИН, который вносится в Государственную информационную систему по контролю за оборотом драгметаллов (ГИИС ДМДК). Более того, с августа 2025 года сделки стоимостью свыше 1 млн рублей попадают под контроль Росфинмониторинга. Михаил Шандро из Vegas Lex указал, что несоблюдение этих правил влечет за собой крупные штрафы, исчисляемые сотнями тысяч рублей.

Для кардинального решения проблемы СОКЭП предлагает ряд конкретных шагов. Во-первых, необходимо обязать операторов электронных площадок интегрировать все объявления в категории ювелирных изделий с ГИИС ДМДК. Во-вторых, требуется усилить идентификацию продавцов и внедрить автоматизированный мониторинг. Общественники считают, что контроль за исполнением этих требований можно наладить, предоставив ФПП полномочия по досудебной блокировке сомнительных лотов. Кроме того, предлагается ввести оборотные штрафы, чтобы повысить ответственность цифрового бизнеса, который, по мнению активистов, сейчас недостаточно активно пресекает нарушения.

Источник, близкий к рынку цифровых платформ, сообщил, что работа над регулированием уже ведется. В настоящее время разрабатываются нормативные акты, которые определят конкретные механизмы взаимодействия посреднических сервисов с ГИИС ДМДК, что позволит в дальнейшем планировать внедрение необходимых технических средств.

Ранее сотрудники таможенной службы в аэропорту «Домодедово» пресекли попытку двух иностранных граждан вывезти крупную партию драгоценных камней, общая стоимость которых оценивается в 15 миллионов рублей. Мужчины прибыли транзитом из азиатских государств, используя Объединённые Арабские Эмираты в качестве пересадочного пункта, и прибыли в Москву в один день, хотя и разными рейсами.