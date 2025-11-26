Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 ноября, 12:13

Доктор Мясников призвал меньше думать, чтобы не болеть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Оставаться здоровым в холодное время года помогает необычный совет — меньше думать о болезнях. Об этом с россиянами поделился врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1»

Мясников пояснил, что для сохранения здоровья важно не зацикливаться на возможных недугах. Он добавил, что ключ к хорошему самочувствию — в правильном питании, физической активности и позитивном мышлении.

«Меньше думать. Чем дольше вы думаете о болезнях или что-то еще, тем больше они приходят. Просто надо жить», — ответил доктор.

А ранее Александр Мясников рассказал, что аспирин может вызывать кровоизлияния в мозг и серьёзные кровотечения. Именно поэтому в ряде стран его назначают только пациентам с опасным для жизни сужением сосудов.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Александр Мясников
  • Здоровье
