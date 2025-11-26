Путин заявил, что США понимают всю сложность украинского вопроса
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин подтвердил наличие у американской стороны понимания сложности украинского вопроса во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры двух лидеров состоялись в Бишкеке.
Лукашенко выразил надежду на взвешенный подход Вашингтона к урегулированию конфликта, подчеркнув необходимость осознания всей сложности требуемых решений. Российский президент согласился с этой оценкой, отметив признаки понимания американской администрацией всей глубины существующих проблем.
«Мне кажется, такое понимание есть», — отметил Путин.
Ранее Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным сказал, что Белоруссия готова вновь предоставить свою площадку для переговоров по урегулированию украинского кризиса. Российский президент выразил благодарность за ранее проявленные усилия по содействию решения конфликта.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.