Путин заявил, что США понимают всю сложность украинского вопроса

Президент России Владимир Путин подтвердил наличие у американской стороны понимания сложности украинского вопроса во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры двух лидеров состоялись в Бишкеке.

Лукашенко выразил надежду на взвешенный подход Вашингтона к урегулированию конфликта, подчеркнув необходимость осознания всей сложности требуемых решений. Российский президент согласился с этой оценкой, отметив признаки понимания американской администрацией всей глубины существующих проблем.

«Мне кажется, такое понимание есть», — отметил Путин.

Ранее Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным сказал, что Белоруссия готова вновь предоставить свою площадку для переговоров по урегулированию украинского кризиса. Российский президент выразил благодарность за ранее проявленные усилия по содействию решения конфликта.