26 ноября, 11:54

Лукашенко предложил Путину провести в Минске переговоры по Украине

Обложка © Life.ru

Минск готов снова стать местом для диалога по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Его слова передаёт агентства БелТА.

«Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы», — сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке.

Путин в ответ выразил признательность главе Белоруссии за его роль в содействии разрешению украинского кризиса. Российский президент подчеркнул, что инициативы, предпринятые Минском с самого начала, оказались плодотворными.

Красная дорожка и воины в доспехах: Путина в Киргизии встретили необычным сюрпризом

Напомним, что Владимир Путин прилетел в Киргизию, чтобы принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке. Свой визит российский лидер начал с возложения цветов к Вечному огню. Глава государства уже провёл переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. По их итогам стороны подписали совместное заявление об укреплении союзничества.

