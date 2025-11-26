В государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке стартовали переговоры между главой Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В Киргизии началась встреча Путина и Лукашенко. Видео © Life.ru

Последняя встреча лидеров России и Белоруссии состоялась 26 сентября в Москве, в Кремле. В тот раз Александр Лукашенко прибывал в российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к знаменательной дате — 80-летию российской атомной отрасли.

Напомним, что Владимир Путин прилетел в Киргизию, чтобы принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке. Свой визит российский лидер начал с возложения цветов к Вечному огню. Вечером у него с Жапаровым запланирован неформальный ужин.