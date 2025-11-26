Десятки кошек оказались в западне на даче умерших хозяев в Сургуте

В садовом некоммерческом товариществе «Рябинушка» в Сургуте волонтёры обнаружили 15 кошек, оставшихся без хозяев после смерти пожилой пары. Об этом сообщила зоозащитница Светлана в беседе с 360.ru. По её словам, женщина и мужчина умерли с разницей в несколько недель, а дом с животными остался без присмотра.

Кошки оказались в заточении на даче умерших хозяев в ХМАО. Видео © 360.ru

«Умер мужчина на даче и спустя несколько недель — женщина. После них осталось около 15 кошек», — рассказала она.

Трёх котят уже удалось вывезти: они здоровы, упитаны и находятся в хорошем состоянии. Остальные кошки пока остаются в доме, где нет отопления, но, по словам волонтёров, выглядят удовлетворительно и, судя по всему, до недавнего времени получали достаточно еды.

Ранее Life.ru сообщал о москвичке, из-за которой целый дом страдает от антисанитарии. В помещении женщина содержит более 25 больных кошек и скопившиеся за пять лет горы мусора. Положение остаётся без изменений, несмотря на жалобы в Роспотребнадзор и УК. Часть животных уже погибла, и волонтёры, преодолевая сопротивление хозяйки, пытаются спасти выживших кошек.