Прокуратура взыскала 3 миллиона рублей с отца-мошенника за смерть сына на СВО

В Саратовской области отец бойца СВО, погибшего на фронте, был вынужден вернуть более трёх миллионов рублей, полученных в виде выплат после смерти сына. Мужчина обратился в военкомат для получения компенсации, однако позже выяснилось, что он скрыл важную информацию о своих отношениях с погибшим. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура установила, что отец был лишён родительских прав и не имел права на получение так называемых «гробовых». В связи с этим ведомство подало иск о взыскании полученной суммы, а также возбудило уголовное дело о мошенничестве.

