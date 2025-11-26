Россия и США
Регион
26 ноября, 12:38

В Омске пенсионер получил 60% ожогов тела, провалившись в яму с кипятком

В Омске 78-летний пенсионер получил тяжёлые ожоги, провалившись в яму с кипятком, образовавшуюся из-за повреждения теплотрассы. Как передаёт СУ СКР по региону, инцидент произошёл утром 26 ноября возле дома №53 на Малой Ивановской улице.

В Омске пенсионер провалился в яму с кипятком и попал в реанимацию. Видео © Пресс-служба СУ СК России по Омской области

Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение с ожогами более 60% поверхности тела. Состояние пенсионера врачи оценивают как крайне тяжёлое. Прокуратура Омской области организовала проверку по факту происшествия, параллельно следственные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности в отношении сотрудников АО «Тепловая компания».

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о немедленном отключении аварийного участка трубопровода и подготовке к ремонтным работам. Глава города поручил руководителю теплоснабжающего предприятия поддерживать постоянный контакт с родственниками пострадавшего. Представители «Тепловой компании» обязались оказать максимальное содействие в организации лечения и последующей реабилитации пенсионера.

