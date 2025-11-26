Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 12:35

AP: Энергетический кризис повлиял на итоги переговоров США и Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Энергетический коллапс в Украине внес свои коррективы в переговорный процесс с Вашингтоном, который завершился на прошлой неделе, передает агентство Associated Press (AP).

Как отметил анонимный высокопоставленный украинский чиновник в комментарии для AP, «неотложная необходимость решения энергетических проблем в преддверии зимнего периода сыграла существенную роль в дискуссиях».

152 цели: Смертоносный русский «квартет» обрушил мощь на порты и базы наёмников ВСУ
152 цели: Смертоносный русский «квартет» обрушил мощь на порты и базы наёмников ВСУ

Российские ВС продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины, в основном фокусируясь на энергетической, транспортной и военно-промышленной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Это реакция на действия ВСУ, включая поставки западного оружия.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar