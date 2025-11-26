AP: Энергетический кризис повлиял на итоги переговоров США и Киева

Энергетический коллапс в Украине внес свои коррективы в переговорный процесс с Вашингтоном, который завершился на прошлой неделе, передает агентство Associated Press (AP).

Как отметил анонимный высокопоставленный украинский чиновник в комментарии для AP, «неотложная необходимость решения энергетических проблем в преддверии зимнего периода сыграла существенную роль в дискуссиях».

Российские ВС продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины, в основном фокусируясь на энергетической, транспортной и военно-промышленной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Это реакция на действия ВСУ, включая поставки западного оружия.