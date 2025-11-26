Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 ноября, 12:59

В Госдуме оценили возможность России пойти на уступки в рамках мирного плана по Украине

Обложка © Life.ru

Россия теоретически может пойти на определённые уступки в рамках мирного плана по Украине. Такое мнение выразила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

Депутат в беседе с «Лентой.ру» подчеркнула, что прекращение огня является обязательным элементом любого мирного соглашения: когда стороны договариваются и садятся за стол переговоров, боевые действия должны быть остановлены с обеих сторон. Журова отметила, что Москве нужны гарантии, чтобы одностороннее прекращение огня не обернулось попыткой отбросить российские войска «на стартовые точки».

Парламентарий допустила, что Москва может рассматривать уступки в рамках будущего мирного плана, но подчеркнула: они не будут касаться размещения НАТО на украинской территории.

«Надо посмотреть внимательнее, какая всё-таки уступка там может быть, потому что они, видимо, хотят, чтобы она была, но это точно не НАТО на их территории», — подытожила депутат.

«Мирные планы» по Украине могут быть ловушкой для России, предупредил политолог
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение РФ боевых действий будет считаться значительной уступкой в процессе урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер опроверг сообщения, что предлагаемые условия выгодны исключительно Москве.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Светлана Журова
  • Госдума
  • США
  • План Трампа
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
