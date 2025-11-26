Россия и США
26 ноября, 03:33

Трамп назвал уступкой России прекращение боевых действий в рамках мирного плана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолёта заявил, что прекращение Россией боевых действий будет считаться значительной уступкой в процессе урегулирования конфликта на Украине. Он опроверг утверждения о том, что предлагаемые условия выгодны исключительно Москве.

«Они идут на уступки. Это большие уступки: они прекращают боевые действия и не захватывают ещё больше земель», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп призвал Киев пойти на мир с Москвой, признав военное преимущество России
Трамп ранее подтвердил, что его специальный представитель Стивен Уиткофф на следующей неделе посетит Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. В переговорный процесс, по словам американского лидера, вовлечён и его зять Джаред Кушнер. Американский лидер также отметил, что надеется на скорую встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он уточнил, что встречи состоятся, когда сделка по урегулированию конфликта будет согласована или близка к финалу.

