Совет Федерации одобрил коррекцию условий упрощённого налогообложения для МСП

Совет Федерации утвердил комплексный законодательный акт, кардинально реформирующий налоговую систему Российской Федерации, в частности, положения Налогового кодекса. Этот закон, ранее поддержанный Государственной Думой, предусматривает поэтапное ужесточение требований к малому бизнесу в отношении налога на добавленную стоимость (НДС).

Установлено, что порог годовой выручки, после превышения которого предприниматели, использующие упрощённую и патентную системы налогообложения, будут обязаны уплачивать НДС, будет снижен в несколько этапов: до 20 миллионов рублей к 2026 году, до 15 миллионов к 2027 году и, наконец, до 10 миллионов рублей к 2028 году. В качестве меры поддержки, для впервые ставших плательщиками НДС в 2026 году вводится временный мораторий на наложение штрафов за первоначальные несоблюдения.

Параллельно с этим, с начала 2026 года общая ставка НДС будет увеличена до 22%, при этом сохраняется льготная ставка в размере 10% для жизненно важных категорий товаров, включая продовольствие первой необходимости, медикаменты и детские товары. Отдельный блок закона касается иностранных агентов: для них вводится повышенная ставка НДФЛ в 30%, а также аннулируются все ранее предоставленные налоговые преференции, включая вычеты при реализации имущества и получении наследственных прав. В то же время, для налоговых резидентов стран ЕАЭС предусмотрено выравнивание ставок НДФЛ с общероссийскими показателями, варьирующимися от 13% до 22%.

Также Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов в ходе пленарного заседания. Согласно принятому документу, рост экономики в 2026 году составит 1,3%, а совокупное увеличение ВВП за три года достигнет почти 7%.