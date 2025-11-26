Актёры Ярмольник, Снигирь и Цыганов выступили в защиту Аглаи Тарасовой в суде

В Домодедовском суде продолжается рассмотрение дела актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотических средств. Сегодня в её поддержку выступили актёры Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.

По словам корреспондента Life.ru из зала суда, на заседании присутствует мать обвиняемой, актриса Ксения Раппопорт, которая пришла как слушатель.

Юлия Снигирь дала подробную характеристику коллеги. По её словам, они работали вместе над проектами «Кто-то должен умереть» и «Казнь». Снигирь отметила, что Тарасова всегда казалась ей «отзывчивой, эмпатичной, собранной и дисциплинированной». Она подчеркнула, что успех Аглаи «заслужен и логичен», поскольку актриса постоянно развивается, в том числе много читает в перерывах на съёмках. Свидетель защиты добавила, что никогда не видела коллегу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и не наблюдала за ней каких-либо дурных поступков.

Позиция Леонида Ярмольника и Евгения Цыганова аналогична — они выступили в поддержку актрисы и дали ей положительные характеристики.

Следствие продолжается, суд рассматривает представленные материалы и показания свидетелей.

Напомним, актриса Аглая Тарасова, известная по фильмам «Лёд», «Холоп» и сериалу «Интерны», была задержана 28 августа в аэропорту «Домодедово» при попытке провезти вейп, содержащий 0,38 грамма масла каннабиса. Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). Тарасова назвала случившееся «большой ошибкой» и заявила о своём раскаянии.