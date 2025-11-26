Люди остаются подростками до 32 лет – у учёных появились доказательства

Учёные из Кембриджского университета определили пять ключевых стадий развития человеческого мозга. Согласно их исследованию, опубликованному в Nature Communications, «взрослая» фаза наступает около 32 лет.

Другие важные переходные периоды приходятся на возраст 9 лет, а также 66 и 83 года. Руководитель проекта Алекса Мосли подчеркнула, что знание этих этапов проливает свет на индивидуальные различия в развитии мозга на протяжении жизни, объясняя, например, трудности в обучении у детей или развитие деменции у пожилых.

В рамках научного проекта было проведено исследование мозга почти 4000 человек, от младенцев до пожилых людей в возрасте 90 лет, с использованием метода диффузионной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Этот передовой метод позволяет детально визуализировать связи между различными участками мозга.

Период детства отличается активным формированием и укреплением нейронных связей. У новорожденных количество синапсов (мест соединения нервных клеток) значительно превышает их число у взрослых. По мере взросления ребёнка происходит естественный процесс: формируются более прочные и функциональные связи, а те, что не используются, постепенно исчезают. Параллельно увеличивается объём серого и белого вещества мозга, утолщается кора головного мозга, а узор извилин становится более устойчивым. К завершению этого этапа наблюдается значительный рост когнитивных способностей, однако возрастает и вероятность развития психических расстройств.

С 9 лет начинается подростковый этап развития мозга. В этот период продолжается рост белого вещества, что способствует совершенствованию нейронных связей и повышению их эффективности при взаимодействии между различными отделами мозга. Именно в этот период достигается максимальная продуктивность нейронных связей, что напрямую связано с активным развитием когнитивных функций.

Переход к взрослой фазе развития мозга происходит примерно к 32 годам. В течение следующих 30 лет мозг демонстрирует относительную стабильность: его структура практически не претерпевает существенных изменений, а когнитивные способности и личностные черты остаются устойчивыми. Однако в этот период начинается процесс, называемый «сегрегацией», когда отдельные области мозга начинают функционировать менее интегрированно.

Примерно с 66 лет начинается постепенная перестройка нейронных связей и снижение активности белого вещества. Эти изменения повышают предрасположенность к развитию заболеваний, негативно влияющих на работу мозга. Последний этап развития мозга наступает около 83 лет. На этой стадии мозг все меньше опирается на комплексное взаимодействие всех своих областей, а состояние нервных клеток продолжает ухудшаться.

Как подчеркнула доктор Мосли, понимание этих различных стадий развития мозга демонстрирует, что этот процесс не является линейным прогрессом. Вместо этого, мозг проходит через ряд ключевых этапов, что позволяет выявлять периоды повышенной уязвимости к негативным внешним воздействиям.

Ранее Life.ru писал, что современные методы психологической саморегуляции среди молодёжи пополнились новой практикой под названием «соскинг» — использованием взрослыми людьми пустышек для снижения тревожности. Как сообщается, тенденция, распространившаяся через китайские соцсети и TikTok, находит последователей в России, где предприниматели уже начали выпуск специализированных изделий.