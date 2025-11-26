Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 13:25

Украинские волонтёры отправляют ВСУшникам записки с призывом сдаться

Обложка © Telegram/ Mash на Донбассе

Обложка © Telegram/ Mash на Донбассе

На фронте украинские солдаты получили неожиданный «подарок» от своих волонтеров — листовки с призывами сдаться в плен российским войскам. Эти документы были обнаружены у ликвидированного украинского бойца на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Листовка с призывом сдаться ВС РФ. Видео © Telegram/ Mash на Донбассе

В дополнение к обычным припасам, таким как чай и печенье, в посылке находилась инструкция, как правильно сдаться в плен. Это видео с доказательствами вызвало удивление среди российских военных, которые были потрясены таким ходом со стороны украинских волонтёров.

Бойцы ВСУ пытались убить побратимов из 157-й бригады во время сдачи в плен
Бойцы ВСУ пытались убить побратимов из 157-й бригады во время сдачи в плен

Ранее Life.ru писал, что украинским солдатам приказали не жалеть сослуживцев и немедленно убивать их при попытке сдаться в плен. Ситуация на фронте для ВСУ сложилась «кошмарная». Солдатам критически не хватает боеприпасов и еды, а их боевой дух рушат огромные потери и массовые сдачи в плен.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar