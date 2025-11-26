Украинские волонтёры отправляют ВСУшникам записки с призывом сдаться

На фронте украинские солдаты получили неожиданный «подарок» от своих волонтеров — листовки с призывами сдаться в плен российским войскам. Эти документы были обнаружены у ликвидированного украинского бойца на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Листовка с призывом сдаться ВС РФ. Видео © Telegram/ Mash на Донбассе

В дополнение к обычным припасам, таким как чай и печенье, в посылке находилась инструкция, как правильно сдаться в плен. Это видео с доказательствами вызвало удивление среди российских военных, которые были потрясены таким ходом со стороны украинских волонтёров.

Ранее Life.ru писал, что украинским солдатам приказали не жалеть сослуживцев и немедленно убивать их при попытке сдаться в плен. Ситуация на фронте для ВСУ сложилась «кошмарная». Солдатам критически не хватает боеприпасов и еды, а их боевой дух рушат огромные потери и массовые сдачи в плен.