Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 13:36

Силуанов анонсировал возможный ввод туристического налога на аренду домов

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

Минфин России в партнёрстве с Минэкономразвития планирует проработать в 2026 году возможность обложения туристическим налогом аренды в частном жилом секторе. О таком плане сообщил глава финансового ведомства Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации.

«Мы в следующем году хотели проанализировать вопрос сдачи жилых домов в качестве площадей для проживания и соответственно применения в таких случаях налогообложения туристическим налогом», — сказал он.

Коснувшись темы распространения туристического сбора на арендуемые квартиры в многоэтажках, Силуанов пояснил, что подобные меры пока не планируются. Вместе с тем он уточнил, что этот вопрос уже изучается и, вероятно, будет вынесен на обсуждение позднее.

Неприятный сюрприз: Телефоны туристов превратились в «кирпичи» из-за нового закона в Египте
Неприятный сюрприз: Телефоны туристов превратились в «кирпичи» из-за нового закона в Египте

Ранее Life.ru рассказывал, что привлекательная цена номера при онлайн-бронировании часто оказывается иллюзией из-за неучтённых налогов, сборов за уборку или парковку, что может увеличить итоговую сумму на 30–50%. Политика отмены бронирования, предлагающая бесплатный отказ, часто действует лишь за 48–72 часа до заезда, а её нарушение грозит крупным штрафом.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Антон Силуанов
  • Минэкономразвития РФ
  • Минфин РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar