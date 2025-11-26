Силуанов анонсировал возможный ввод туристического налога на аренду домов

Минфин России в партнёрстве с Минэкономразвития планирует проработать в 2026 году возможность обложения туристическим налогом аренды в частном жилом секторе. О таком плане сообщил глава финансового ведомства Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации.

«Мы в следующем году хотели проанализировать вопрос сдачи жилых домов в качестве площадей для проживания и соответственно применения в таких случаях налогообложения туристическим налогом», — сказал он.

Коснувшись темы распространения туристического сбора на арендуемые квартиры в многоэтажках, Силуанов пояснил, что подобные меры пока не планируются. Вместе с тем он уточнил, что этот вопрос уже изучается и, вероятно, будет вынесен на обсуждение позднее.

Ранее Life.ru рассказывал, что привлекательная цена номера при онлайн-бронировании часто оказывается иллюзией из-за неучтённых налогов, сборов за уборку или парковку, что может увеличить итоговую сумму на 30–50%. Политика отмены бронирования, предлагающая бесплатный отказ, часто действует лишь за 48–72 часа до заезда, а её нарушение грозит крупным штрафом.