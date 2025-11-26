«Инструментарий во благо»: В Госдуме поддержали идею о создании в России единого реестра детских аниматоров

Депутат Госдумы Андрей Свинцов поддержал идею о создании в России единого реестра детских аниматоров. В беседе с Life.ru парламентарий заявил, что такой реестр должен охватывать не только аниматоров, но и всех специалистов, взаимодействующих с детьми, включая репетиторов, нянь и индивидуальных предпринимателей.

Поддерживаю идею с созданием реестра для детских аниматоров, только я бы её расширил, вообще распространил эти нормы на всех, кто работает с детьми. То есть любые репетиторы, любые нянечки, любые граждане, индивидуальные предприниматели, самозанятые — все, кто оказывает какие-либо услуги, занимается с детьми. Андрей Свинцов Депутат Госдумы

По мнению депутата, все эти специалисты должны проходить минимальное обучение, включающее психологические аспекты, чтобы гарантировать бережное и внимательное отношение к детям. Свинцов обеспокоен влиянием цифрового контента на детскую психику и видит в реестре инструмент для обеспечения правильного воспитания и привития ценностей через различные формы детской деятельности. Он отметил, что даже в случае с праздничными мероприятиями, где присутствуют взрослые, важно позаботиться о качестве взаимодействия с детьми. Депутат полагает, что реестр станет полезным инструментом в первую очередь для родителей, выбирающих специалистов для своих детей.

«Здесь главное — правильно подобрать механизм, чтобы это не превратилось просто в сбор средств бессмысленных, а чтобы именно весь инструментарий был во благо», — заключил Свинцов.

Ранее Life.ru писал, что в России захотели создать единый реестр аниматоров и исполнителей ролей Деда Мороза и Снегурочки. Данная мера направлена на повышение безопасности детских праздников и установление чётких стандартов для их проведения. С такой инициативой выступил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.