В России предложили создать единый реестр аниматоров для детских утренников

В России хотят создать единый реестр аниматоров и исполнителей ролей Деда Мороза и Снегурочки. Данная мера направлена на повышение безопасности детских праздников и установление чётких стандартов для их проведения. С такой инициативой выступил заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Текущее состояние сферы организации детских праздников требует упорядочивания, а долг общества — обеспечить максимальную защиту детей от возможных физических и психологических рисков. Иванов заявил, что для создания безопасной среды необходимо ввести единые требования ко всем организаторам и исполнителям.

«Каждый аниматор, каждый Дед Мороз должны пройти минимальный социально-психологический контроль и иметь медицинскую справку, подтверждающую возможность работы в детских коллективах. Кроме того, мы считаем правильным закрепить приоритет за гражданами нашей страны в этой важной сфере», — сказал он в беседе с Life.ru.

Важной частью предложения является разработка содержательных и санитарных стандартов для детских утренников, включая внедрение рекомендованных программ, воспитывающих нравственные качества, а также установление требований к безопасности костюмов, реквизита и помещений.

Иванов отметил, что координация между Роспотребнадзором, Минздравом и Минкультуры позволит создать эффективную систему контроля. По его словам, это вопрос ответственности перед детьми и родителями, которые вправе ожидать качественные и безопасные услуги.

«Создание реестра и введение стандартов — это не просто бюрократическая процедура. Это практический шаг к тому, чтобы праздник для ребёнка действительно стал ярким, радостным и, что главное, безопасным событием. Мы должны выстроить эту работу системно, и наше движение готово принять в ней самое активное участие», — заключил он.

