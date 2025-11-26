Криминалист уверен, что отравить Соловьёва пиццей мог только его «ближайший круг»

Киев мог попытаться завербовать кого-то из близкого окружения телеведущего Владимира Соловьёва с целью его последующего отравления. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал криминалист Михаил Игнатов.

По словам эксперта, отравления встречаются реже, чем другие способы убийств, однако полностью исключать их нельзя. Он перечислил несколько возможных сценариев: повар, который мог быть завербован; доставщик, не знающий, кому несёт заказ; но главный, по мнению Игнатова, — человек из ближайшего окружения.

Я считаю, реально, если так брать, это ближайшее окружение Соловьёва. Это тот, кто находится с ним постоянно. То есть его какой-нибудь там помощник, секретарь, заместитель, да, все кто угодно, который мог принять эту пиццу у доставщика и что угодно туда подсыпать и занести уже непосредственно шефу. Михаил Игнатов Криминалист

Он добавил, что такой сценарий выгоднее всего: жертва уверена, что еда безопасна, а доступ к ней есть у узкого круга людей. Игнатов подчеркнул, что серьёзные яды находятся под строгим контролем и достать их непросто, но «за большие деньги или при хороших связях возможно всё». Он допустил, что заказ на устранение мог исходить с Украины — напрямую либо через агента влияния, который находится в России и пока не выявлен спецслужбами.

Напомним, о задержании шестерых подозреваемых по делу о покушении на Соловьёва стало известно в конце апреля 2022 года. По версии СК России, все они являются членами неонацистской террористической организации National-Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть»)**. Совершить преступление они собирались на территории Москвы, подорвав машину телеведущего, но планы не успели воплотить. Не так давно стало известно, что отравить тележурналиста планировали, подсыпав яд в пиццу.

